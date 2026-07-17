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Müjdeler olsun: Geri döndü!

Filenin Sultanları'ndan sakatlığı nedeniyle çıkarılan yıldız oyuncudan müjdeli haber. Geri döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nda 2026 Milletler Ligi'nde ilk etap maçları Brezilya'da oynanmıştı. Milliler gençlerden ağırlıklı katıldıkları ilk etapta 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 2
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İkinci etap ise Ankara'da oynandı. Ankara etabında fırtına gibi esen Sultanlar 4'te 4 yaptı.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 3
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Japonya'daki 3. etaptan da başarıyla çıkan Filenin Sultanları finallere kaldı.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 4
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Çin'de yapılacak finallerde millilerimiz ilk maçta Kanada ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak kritik maç Türkiye saati ile 11.00'de başlayacak.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları, bu sezon büyük şanssızlıklar yaşadı ve fire vererek başladı. Eda Erdem Milletler Ligi kadrosunda yer almadı.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 6
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Ebrar Karakurt da uzun süren sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Finallerde de yer alamayacak.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 7
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Milletler Ligi sürerken bir kötü haber de Derya Cebecioğlu'ndan geldi. Derya da geçirdiği sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Müjdeler olsun: Geri döndü! - Fotoğraf: 8
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Derya beklenenden çabuk döndü. Müjdeli haber geldi. Milli yıldız, Akdeniz Oyunları için seçilen kadroya katıldı ve antrenmana çıktı.

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