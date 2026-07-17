Müjdeler olsun: Geri döndü!
Filenin Sultanları'ndan sakatlığı nedeniyle çıkarılan yıldız oyuncudan müjdeli haber. Geri döndü.
Filenin Sultanları'nda 2026 Milletler Ligi'nde ilk etap maçları Brezilya'da oynanmıştı. Milliler gençlerden ağırlıklı katıldıkları ilk etapta 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı.
İkinci etap ise Ankara'da oynandı. Ankara etabında fırtına gibi esen Sultanlar 4'te 4 yaptı.
Japonya'daki 3. etaptan da başarıyla çıkan Filenin Sultanları finallere kaldı.
Çin'de yapılacak finallerde millilerimiz ilk maçta Kanada ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak kritik maç Türkiye saati ile 11.00'de başlayacak.
Filenin Sultanları, bu sezon büyük şanssızlıklar yaşadı ve fire vererek başladı. Eda Erdem Milletler Ligi kadrosunda yer almadı.
Ebrar Karakurt da uzun süren sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Finallerde de yer alamayacak.
Milletler Ligi sürerken bir kötü haber de Derya Cebecioğlu'ndan geldi. Derya da geçirdiği sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Derya beklenenden çabuk döndü. Müjdeli haber geldi. Milli yıldız, Akdeniz Oyunları için seçilen kadroya katıldı ve antrenmana çıktı.