Muğlaspor vitesi 5'e taktı

Yayınlanma:
2. Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Muğlaspor, Beykoz Anadolu'yu deplasmanda 2-1 yenip çıkışını sürdürürken, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, Beykoz Anadolu deplasmanında hata yapmadı.
Maçı 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Geçen hafta da evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor 2'de 2 yaparak 44 puana ulaştı.

''YARIŞA TUTUNACAĞIZ''

Teknik direktör Besim Durmuş zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Hiçbir maç kolay olmayacak. Biz kendi işimize odaklanacağız. Serimizi sürdürüp yarışa tutunacağız" dedi.
Öte yandan Muğlasporlu oyuncular onkolojik rahatsızlıktan dolayı salı günü İzmir'de ameliyat olacak sportif direktör Tolga Tağ için "Geçmiş olsun, seninleyiz Tolga Tağ" tişörtleri ile ısınmaya çıktı.

MUĞLASPOR'UN TAĞ AÇIKLAMASI

Muğlaspor da Tağ için şu açıklamayı yaptı:
"Futbol camiasının sevilen ismi ve Muğlaspor'un sportif direktörü Tolga Tağ, 3 yıl önce kanser hastalığına yakalanmasının ardından aylarca kemoterapi tedavisi gördükten sonra eski sağlığına kavuşmuştu. Tolga Tağ, onkolojik rahatsızlıktan dolayı salı günü İzmir'de ameliyat olacak."

Kaynak:DHA

