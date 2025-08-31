Mourinho sonrası Fenerbahçe bambaşka çıktı

Yayınlanma:
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de değişiklikler dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'nin başında sahaya teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle çıktı.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE VAR

Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.

3'LÜ SAVUNMADAN VAZGEÇİLDİ

Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.

Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.

ALVAREZ VE NENE İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi.

West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.

İRFAN CAN VE LIVAKOVIC DÖNDÜ

Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.

İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

