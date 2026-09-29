Mourinho Fenerbahçe'ye getirmişti: Kiralık gittiği TFF 1. Lig'i karıştırdı

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Yeşil beyazlı ekip, geride kalan 8 haftada topladığı 11 puanla milli araya 10. sırada girerken, Yiğit Fidan bu süreçte takımının en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıktı. Genç stoper, oynanan 8 karşılaşmanın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarken toplam 720 dakika süre aldı ve hiçbir maçta oyundan çıkmadı.