Mourinho Fenerbahçe'ye getirmişti: Kiralık gittiği TFF 1. Lig'i karıştırdı
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transfer ettiği Yiğit Fidan kiralık gittiği TFF 1'de adeta ortalığı karıştırdı.
Fenerbahçe’nin kiralık yıldızı Muğlaspor’da göz dolduruyor. Mourinho'nun Sarı - Lacivertli takıma transfer ettiği Yiğit Fidan TFF 1. Lig'de gündem oldu.
Muğlaspor’un sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yiğit Fidan, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç stoper, ligde oynanan tüm maçlarda forma giyerek takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Yeşil beyazlı ekip, geride kalan 8 haftada topladığı 11 puanla milli araya 10. sırada girerken, Yiğit Fidan bu süreçte takımının en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıktı. Genç stoper, oynanan 8 karşılaşmanın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarken toplam 720 dakika süre aldı ve hiçbir maçta oyundan çıkmadı.
Muğlaspor savunmasının bel kemiği haline gelen Yiğit Fidan, özellikle mücadeleci yapısı ve istikrarlı görüntüsüyle teknik ekibin takdirini kazandı. Genç oyuncu, düzenli forma şansı bulduğu Muğla temsilcisinde gelişimini sürdürürken, takımın ligdeki performansına da önemli katkı sağladı.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Yiğit Fidan, yeşil beyazlı kulüpte profesyonel olduktan sonra 2024 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı lacivertli kulübe katılmasının ardından gelişimini sürdürmesi amacıyla Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor formalarıyla kiralık olarak deneyim kazandı.
Mourinho'nun ısrarla istediği Fenerbahçe’nin gelecek planları arasında yer alan Yiğit Fidan’ın sarı lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Muğlaspor’da yakaladığı çıkışla dikkat çeken genç futbolcunun performansı, Fenerbahçe cephesinde yakından takip ediliyor.
Bu sezon Muğlaspor’a kiralanan genç savunmacı, ortaya koyduğu performansla kariyerindeki yükselişini sürdürürken, kısa sürede takımın en güvenilir isimlerinden biri olmayı başardı.