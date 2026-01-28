Montella, Eminönü’de balık ekmek keyfi yaptı, taraftarlar endişelendi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul’da kısa bir gezintiye çıktı.

İtalyan teknik adam halkın arasına karışarak Eminönü’nde balık ekmek yerken objektiflere yansıdı.

Deneyimli çalıştırıcının sade ve doğal tavırları dikkat çekti.

BALIK-EKMEK-AYRAN

Montella’nın balık ekmek yediği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak Montella'nın balığın yanında ayran içmesi taraftarları endişelendirdi. Birçok kullanıcı Montella'yı etiketleyerek İtalyan teknik adamı zehirlenme konusunda uyardı.

Eminönü gezisi sırasında çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Montella, mütevazı tavırlarıyla takdir topladı.

TFF'DEN MONTELLA AÇIKLAMASI

TFF, Vincenzo Montella'nun Roma'ya ziyaretini paylaştı. TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mart ayında oynanacak play-off karşılaşmaları öncesinde, kulüp ziyaretleri turunun ilk durağında Roma'nın misafiri oldu. Kulübün Trigoria'daki tesislerine giden Montella, burada kıdemli danışman Claudio Ranieri, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve millî futbolcumuz Zeki Çelik ile görüştü. Daha sonra takımın antrenmanını seyreden Montella'ya ziyaretinde A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo da eşlik etti" denildi.