MKE Ankaragücü'nden 38 yaşındaki Mahmut Tekdemir'le ilgili flaş karar: İhtarcıların durumu da belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 35 puanla 10. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 38 yaşındaki futbolcusu Mahmut Tekdemir'le ilgili yeni bir karar aldı.

Mahmut Tekdemir, Viralspor'daki habere göre yeni sözleşme imzaladı. Mahmut Tekmedir'in sözleşmesi böylece 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmış oldu.

İHTARCILARIN DURUMU BELLİ OLDU

Ayrıca Ankaragücü’nde, sezon başı peşinatlarını ve 2 aylık maaşlarını alamayan Enes Tepecik, İsmail Çokçalış, Yusuf Emre Gültekin, Diego Özçakmak, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik ve Özgür Aktaş noter kanalıyla Ankaragücü Kulübü’ne geçtiğimiz günlerde ihtar çekmişlerdi.

Ankaragücü Başkanı soyunma odasında prime 1000 dolar daha ekledi

İhtar çeken oyunculardan üçü ile yeni sözleşme yapıldığı belirtildi.

Buna göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil İbrahim Pehlivan, 30 Haziran 2028’e kadar imza attı.

İsmail Çokçalış ve Yusuf Emre Gültekin’in da sezon sonu bitecek olan sözleşmeleri yine aynı tarihe kadar uzatıldı.

Enes Tepecik’in sezon sonunda bitecek mukavelesi de, 2 yıllık opsiyonu kullanılarak 30 Haziran 2028’e uzatıldı.

İhtar çeken diğer oyuncular ise Özgür Aktaş, Mesut Emre Kesik ve Diego Aleksis Özçakmak. Özgür ve Mesut Emre'nin 30 Haziran 2027'ye kadar, Diego Aleksis'in de 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmeleri bulunuyor.