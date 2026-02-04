MKE Ankaragücü'nden 38 yaşındaki Mahmut Tekdemir'le ilgili flaş karar: İhtarcıların durumu da belli oldu

MKE Ankaragücü'nden 38 yaşındaki Mahmut Tekdemir'le ilgili flaş karar: İhtarcıların durumu da belli oldu
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'te mücadele eden MKE Ankaragücü, 38 yaşındaki futbolcusu Mahmut Tekdemir'le ilgili yeni karar aldı. Kulübe ihtar çeken futbolcuların da durumları belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 35 puanla 10. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 38 yaşındaki futbolcusu Mahmut Tekdemir'le ilgili yeni bir karar aldı.
Mahmut Tekdemir, Viralspor'daki habere göre yeni sözleşme imzaladı. Mahmut Tekmedir'in sözleşmesi böylece 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmış oldu.

İHTARCILARIN DURUMU BELLİ OLDU

Ayrıca Ankaragücü’nde, sezon başı peşinatlarını ve 2 aylık maaşlarını alamayan Enes Tepecik, İsmail Çokçalış, Yusuf Emre Gültekin, Diego Özçakmak, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik ve Özgür Aktaş noter kanalıyla Ankaragücü Kulübü’ne geçtiğimiz günlerde ihtar çekmişlerdi.

Ankaragücü Başkanı soyunma odasında prime 1000 dolar daha eklediAnkaragücü Başkanı soyunma odasında prime 1000 dolar daha ekledi

İhtar çeken oyunculardan üçü ile yeni sözleşme yapıldığı belirtildi.
Buna göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil İbrahim Pehlivan, 30 Haziran 2028’e kadar imza attı.
İsmail Çokçalış ve Yusuf Emre Gültekin’in da sezon sonu bitecek olan sözleşmeleri yine aynı tarihe kadar uzatıldı.
Enes Tepecik’in sezon sonunda bitecek mukavelesi de, 2 yıllık opsiyonu kullanılarak 30 Haziran 2028’e uzatıldı.
İhtar çeken diğer oyuncular ise Özgür Aktaş, Mesut Emre Kesik ve Diego Aleksis Özçakmak. Özgür ve Mesut Emre'nin 30 Haziran 2027'ye kadar, Diego Aleksis'in de 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Spor
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe Arabistan'dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe Arabistan'dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetinde "Hakan Safi" iddiası: "Çirkin" diyerek açıkladı
Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetinde "Hakan Safi" iddiası: "Çirkin" diyerek açıkladı