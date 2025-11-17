Millilerin aday kadrosu açıklandı

Millilerin aday kadrosu açıklandı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Millilerin aday kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

BOSNA HERSEK VE İSVİÇRE MAÇLARI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlılar, 27 Kasım Perşembe günü 21.00’de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek'i konuk edecek. 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da ise İsviçre deplasmanına çıkacak.

