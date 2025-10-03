Milliler namağlup çeyrek finalde

Milliler namağlup çeyrek finalde
Yayınlanma:
2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda milli takımın şovu devam ediyor. Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları adını namağlup çeyrek finale yazdırdı.

Finlandiya’nın Lahti kentinde devam eden 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda milliler tarih yazmaya devam ediyor.

Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları, grup etabındaki tüm maçlarını kazanarak namağlup çeyrek finale yükseldi.

İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdümİlkay Gündoğan: Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm

KADIN MİLLİ TAKIMI: ALTIN SERİYE AVRUPA’DA DEVAM

Son üç Paralimpik oyununu altın madalya ile taçlandıran Kadın Goalball Milli Takımı, Avrupa arenasında da serisini sürdürdü. Grup etabının son gününde önce Macaristan’ı 10-0’lık skorla geçen ay-yıldızlılar, ardından Polonya’yı 11-1 mağlup ederek A Grubu’nu lider tamamladı.

Beş maçta beş galibiyetle yoluna devam eden kadın milliler, rakip filelere 48 gol gönderirken sadece 12 gol yedi. Hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinleriyle göz dolduran ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

ERKEK MİLLİ TAKIMI: GÜÇLÜ SAVUNMA, KARARLI ZAFER

Erkek Goalball Milli Takımı da grubunu namağlup zirvede bitirdi. Son maçta Polonya’yı 5-4’lük skorla mağlup eden milliler, Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz’ün golleriyle skoru lehine çevirirken, maç boyunca güçlü savunma performansıyla dikkat çekti.

Toplamda 31 gol atan ve yalnızca 14 gol yiyen erkek milliler, çeyrek finalde Karadağ ile karşılaşacak.

Çeyrek Final Programı

4 Ekim Cumartesi

08.00 – Kadınlar: Türkiye – Fransa

10.00 – Erkekler: Türkiye – Karadağ

(Olası yarı final mücadeleleri: Kadınlar 18.30, Erkekler 17.30)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı