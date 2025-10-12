Milliler İsveç'i devirdi

Yayınlanma:
Özel maçta İsveç ile karşılaşan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında İsveç'i 4-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rovinjsko Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 32. dakikada Enes Cinemre, 38 ile 77. dakikalarda Emir Tuğra Turhan ve 67.dakikada Berat Luş attı.

İsveç'in gollerini ise 51. dakikada Fred Bozicevic ve 61. dakikada Sion Oppong kaydetti.

mgbkfgsd.jpg

SON RAKİP POLONYA

Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.

DETAYLAR

Hakemler: Amel Dizdarevic, Mauro Muskovic, Luka Sipic, Alen Dokus

İsveç: Nils Ramming, Gjan Ajdin, Matej Tuka, Neo Jönsson (Dk.83 Linus Jareteg), Love Arrhov, Fred Bozicevic (Dk.70 Ake Andersson), Malte Hallin, Ossian Nordvall, Yannick Geiger (Dk.83 Anton Höög), Sion Oppong, Melvin Ljungqvist

Türkiye: Burak Alp Çakmak, Ottman Katirag, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Bora Yağız Aydın (Dk.78 Battal Ömer Duldar), Berkay Aslan (dk.78 Hasan Hüseyin Bulut), Berat Luş (Dk.78 Kian Leon Tümüklü), Emir Tuğra Turhan (Dk.87 Ertuğrul Sandıkcı), Enes Cinemre (Dk.64 Robert Atsup), Arda Öztürk, Devrim Şahin (Dk.64 Metin Şen)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

