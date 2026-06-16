Milli takımın rakibi Paraguay: Mister No'nun Paraguay'ı nerede? En tehlikeli futbolcuları
A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki 2. maçını Paraguay'la yapacak. Peki Mister No'nun Paraguay'ı nerede? En tehlikeli futbolcuları kimler?
Mister No, 1970'li yılların sonlarına ve 1980'li yıllara damgasını vuran bir çizgi roman kahramanı. Güney Amerika'da yaşayan eski bir savaş pilotu. Maceradan maceraya atılıyor. Brezilya'da yaşıyor ama Güney Amerika ülkelerinde de maceraları geçiyor. Bunlardan biri de Paraguay. O yıllarda çizgi roman okuru olan gençler Mister No sayesinde Güney Amerika ülkelerini tanıyor, Paraguay'ı da biliyor.
Paraguay, şimdi milli takımımızın rakibi. Dünya Kupası'nda 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye - Paraguay maçı var. Türkiye saati ile sabah saat 6'da.
Paraguay Güney Amerika'da yer alıyor. Doğuda Brezilya, batıda ve kuzeyde Bolivya, güneyde ise Arjantin ile sınır komşusu.
Yüzölçümü 406.752 kilometrekare. Güney Amerika'daki büyük ülkelerden biri. Başkent Asuncion, Paraguay Nehri'nin kıyısında ve Paraguay'ın en büyük şehri.
Iguazu Şelalesi, dünyanın en büyük ve en etkileyici şelalelerinden biri. Ülkenin iç bölgeleri, nehirler, göller, ormanlarla zengin.
Paraguay Milli Takımı savunma futbolunu tercih ediyor. Ama ilk maçlarında ABD'den 4 gol yediler. Taktikleri iyi savunma yapmak ve hızla kontratağa çıkmak üzerine kurulu.
Takımın beyni 19 numaralı formayı giyen Julio Enciso. 10 numara pozisyonunda oynuyor. 22 yaşında. İngiltere'nin Brighton takımında forma giyiyor. Ceza sahası önlerinde etkili.
10 numaralı formayla göreceğimiz Miguel Almiron sağ kanatta yer alıyor. Hızıyla dikkat çekiyor. Kontrataklarda başrolü oynuyor. 32 yaşında. ABD'nin Atlanta United takımında forma giyiyor.
Brezilya'nın Palmerias takımından Gustavo Gomes 33 yaşında. Tecrübeli bir isim. Savunmanın belkemiği pozisyonunda.
Paraguay şimdi milli takımımızın rakibi. Maç cumartesi günü. Türkiye saati ile 06.00'da TRT'den canlı yayında.