Milli takımın rakibi Paraguay: Mister No'nun Paraguay'ı nerede? En tehlikeli futbolcuları

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Mister No, 1970'li yılların sonlarına ve 1980'li yıllara damgasını vuran bir çizgi roman kahramanı. Güney Amerika'da yaşayan eski bir savaş pilotu. Maceradan maceraya atılıyor. Brezilya'da yaşıyor ama Güney Amerika ülkelerinde de maceraları geçiyor. Bunlardan biri de Paraguay. O yıllarda çizgi roman okuru olan gençler Mister No sayesinde Güney Amerika ülkelerini tanıyor, Paraguay'ı da biliyor.