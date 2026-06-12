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Halk TV Spor Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı

A Milli takımın Dünya Kupası macerası başlıyor. Ay - Yıldızlılar Avustralya maçı için Kanada'ya geldi.

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Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 1
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A Milli takımımız yarın Dünya Kupası ilk maçına çıkıyor.

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 2
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentine geldi.

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 3
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Kamp merkezinin bulunduğu Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan uçakla, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Vancouver Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı kafilesi, törenle karşılandı.

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 4
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Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Cumhuriyeti Vancouver Başkolonsu Cenk Ünal, Konsolos Yardımcısı Uzay Öztürk ve Musqueam yerli halkı adına Kabile Şefi Wayne Sparrow ve müzik topluluğu üyeleri davullarla Ay-yıldızlı kafileyi karşıladı.

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 5
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Sparrow, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'na takıma ithafen birer hediye verdi.

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 6
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Havalimanından konaklayacağı otele geçen Ay-yıldızlılar, Türk taraftarlarının coşkulu tezahüratları ve yoğun ilgisi altında binaya giriş yaptı.

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 7
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A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 8
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20 Haziran
07.00 Türkiye Paraguay

Milli takıma sürpriz destek: Davullar çaldı kabile şefi karşıladı - Fotoğraf: 9
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26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD

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