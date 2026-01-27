Milli takıma Galatasaray'dan 5 Fenerbahçe'den 1 oyuncu çağrıldı

U18 Milli Takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya Galatasaray'dan 5 futbolcu, Fenerbahçe'den ise 1 oyuncu davet edildi.

U18 Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları hazırlıkları kapsamında 10-12 Şubat tarihlerinde deplasmanda Lüksemburg 2 maç oynayacak.
Türkiye'nin oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Şubat Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

GALATASARAY'DAN 5, FENERBAHÇE'DEN 1 FUTBOLCU

U18 Milli Takımı'na Galatasaray'dan 5 futbolcu, Fenerbahçe'den ise 1 futbolcu davet edildi.
Milli takımın Lüksemburg ile oynayacağı maçların aday kadrosu şu şekilde:

  • Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Zecorner Kayserispor), Arda Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor A.Ş.)
  • Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Mete Torun (Karlsruher SC), Ege İzmirli (Hesap.com Antalyaspor), Kayra Üçer (IF Brommapojkarna), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Hamza Aydar (Gençlerbirliği), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.), Emre Can Duran (PSV Eindhoven)
  • Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Mehmet Yıldırım (Hamburger SV), Arda Tagay (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Talha Akyüz (Samsunspor A.Ş.), Ali Pağda (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.)
  • Forvet: Ozan Demirbağ (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü), Çağrı Hakan Balta (Galatasaray A.Ş.), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)
  • Teknik Direktör: Veli Kavlak

