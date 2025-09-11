Milli takım 6 golle kazandı

Milli takım 6 golle kazandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Play-Out son maçında Letonya'yı 6-2 mağlup etti ve yoluna Avrupa A Ligi'nden devam edecek.

Avrupa A Ligi Play-Out son maçında Letonya'yı 6-2 mağlup eden Plaj Futbolu Milli Takımı, 2026 sezonunda da Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan müsabakada millilerin gollerini Efe Lorenzo (2), Emrah Ekmekci (2), Ferhat Gülbağ ve Hüseyin Özdem kaydetti.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 2026 sezonunda yeniden Avrupa A Ligi'nde mücadele edecek.

Milli takımda Busenaz Sürmeneli depremiMilli takımda Busenaz Sürmeneli depremi

Maçların ardından değerlendirmede bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, bu senenin yapılanma senesi olduğunu vurgulayarak, "Milli takım kadromuzu genç oyuncularla yeniden oluşturduk. Tecrübeli bazı oyuncularımızı gelişimlerine yön vermeleri için kadromuzda tuttuk. Bu süreçte oynadığımız birçok müsabakada iyi sinyaller aldık. Portekiz, Fransa gibi iyi takımlar karşısında zaman zaman önemli işlere imza attık.

Kaybettiğimiz bazı maçlarda geriden gelip öne geçtik ancak skoru korumada gençliğimiz ve tecrübe kaynaklı sıkıntılar yaşadık. İtalya'ya gelirken ligde kalacağımıza inanmıştık ve neticesinde bunu iyi oyunlarla sağladık.

Gelecek yıl bu takım çok daha iyi şeyler başaracak, buna yürekten inanıyoruz. Bu süreçte bizlerden koşulsuz desteklerini esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve yönetim kurulumuz ile profesyonellerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emek veren, bizimle olan, olmayan tüm oyuncularıma ve ekibime teşekkürler. Gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Eyvah eyvah! Fenerbahçe'ye kötü haber: Sezonu kapatabilir
Eyvah eyvah! Fenerbahçe'ye kötü haber: Sezonu kapatabilir
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Alperen Şengün sürprizi
Alperen Şengün sürprizi