Milli maça saatler kala Fransızları korkutan haber
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız'ın Fransa ile karşılaşacağı maça saatler kala Fransızları korkutan bir gelişme yaşandı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak dev maç, saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den naklen yayınlanacak.
Türkiye ve Fransa, tarihleri karşısında toplam 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Fransa kazanırken, birini ise A Milli Takımımız kazandı. İki taraf arasında oynanan 1 maç ise berabere tamamlandı.
Ay yıldızlılar bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, Fransa 13 gol attı.
Türkiye – Fransa arasında oynanan maçların tarihleri ve sonuçları ise şu şekilde:
- 9 Ekim 1996 | Fransa 4:0 Türkiye
- 15 Kasım 2000 | Türkiye 0:4 Fransa
- 26 Haziran 2003 | Fransa 3:2 Türkiye
- 5 Haziran 2009 | Fransa 1:0 Türkiye
- 8 Haziran 2019 | Türkiye 2:0 Fransa
- 14 Ekim 2019 | Fransa 1:1 Türkiye
MONTELLA’NIN EN BÜYÜK KOZU ORTAYA ÇIKTI
A Milli Futbol Takımımız, Kocaeli’de 3. kez sahaya çıkacak.
Türkiye'nin Kocaeli'deki milli maç serüveni, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda oynanan Şili karşılaşmasıyla başladı.
Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, Şili ile yaptığı özel maçtan Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Kocaeli, bu karşılaşmadan 17 yıl sonra ay-yıldızlı ekibin 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan maçına ev sahipliği yaptı.
Bu kez Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Böylece Kocaeli'de oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.
A Milli Takım Kocaeli’de oynadığı maçları kaybetmezken, bu detay teknik direktör Vincenzo Montella’nın en büyük kozu olarak yorumlandı.
MAÇA SAATLER KALA FRANSIZLARI KORKUTAN HABER
Türkiye - Fransa maçına saatler kala ortaya çıkan bu detay Fransızları korkuttu.
Fransız basını ise Kocaeli Stadyumu'nu haberleştirerek atmosferi yorumladı.
Basında yer alan habere göre Kocaeli Stadyumu için ''Aşılmaz bir kale'' ifadeleri kullanıldı.