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Bu kez Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Böylece Kocaeli'de oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.