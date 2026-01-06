İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Fenerbahçe futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray futbolcu Metehan Baltacı için yapılan tutukluluk incelemesi tamamlandı.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluğu devam ediyor

MERT HAKAN VE METEHAN HAKKINDA YENİ KARAR

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu sanıklar yönünden yapılan rutin tutukluluk incelemesinde, Fenerbahçe Futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray Futbolcusu Metahan Baltacı’nın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı ''Futbolda Bahis'' soruşturması çerçevesinde, 9 Aralık’ta düzenlenen operasyonda Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ifade edildi.