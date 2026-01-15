Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası

Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası
Yayınlanma:
Güncelleme:
Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili karar çıktı! Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası verildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2023 - 2024 Süper Lig sezonundaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dahil beş kişi için üç yıl dört ay 15 güne kadar hapis istenmişti.

MERT HAKAN SİLİVRİ'DEN BAĞLANDI

Bahis soruşturmasında tutuklu olarak Silivri'de bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.

KARAR ÇIKTI

Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal, “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

mert.png

Mahkeme, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Bu karar doğrultusunda ceza infaz edilmeyecek, ancak sanıkların belirli bir süre içinde aynı suçu işlememeleri gerekiyor.
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal da aynı cezaya çarptırıldı.

DERBİDE NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan saha olaylarıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı iddianameyi tamamlamıştı. 2023 - 2024 sezonunda Süper Lig’in 37. haftasında oynanan derbi sonrası Fenerbahçe teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcular galibiyeti kutlamak için sahaya girmişti.

Bu sırada Galatasaraylı görevlilerin müdahalesi ile saha içinde gerginlik yaşanmış, olaylar büyümüştü.

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede:

  • Ali Çelikkıran (stadyum müdürü): Müşteki,
  • Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, yönetici Hulusi Belgü ve dönemin teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal: Şüpheli olarak yargılandı.
  • Çelikkıran’ın olay sonrası “servikal vertebra” (boyun kırığı) tanısı aldığı belirtildi.

Beş isim hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

  • Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama.
  • Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Spor
Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe
Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe
Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia
Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia