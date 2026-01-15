Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2023 - 2024 Süper Lig sezonundaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dahil beş kişi için üç yıl dört ay 15 güne kadar hapis istenmişti.

MERT HAKAN SİLİVRİ'DEN BAĞLANDI

Bahis soruşturmasında tutuklu olarak Silivri'de bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.

KARAR ÇIKTI

Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal, “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bu karar doğrultusunda ceza infaz edilmeyecek, ancak sanıkların belirli bir süre içinde aynı suçu işlememeleri gerekiyor.

Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal da aynı cezaya çarptırıldı.

DERBİDE NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan saha olaylarıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı iddianameyi tamamlamıştı. 2023 - 2024 sezonunda Süper Lig’in 37. haftasında oynanan derbi sonrası Fenerbahçe teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcular galibiyeti kutlamak için sahaya girmişti.

Bu sırada Galatasaraylı görevlilerin müdahalesi ile saha içinde gerginlik yaşanmış, olaylar büyümüştü.

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede:

Ali Çelikkıran (stadyum müdürü): Müşteki,

Müşteki, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, yönetici Hulusi Belgü ve dönemin teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal: Şüpheli olarak yargılandı.

Şüpheli olarak yargılandı. Çelikkıran’ın olay sonrası “servikal vertebra” (boyun kırığı) tanısı aldığı belirtildi.

Beş isim hakkında şu suçlamalar yöneltildi: