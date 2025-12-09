Mert Hakan Yandaş 1 ayda kaç para kazandığını mahkemede açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “futbolda bahis” soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

5 Aralık 2025’te gözaltına alınan 39 isim dün mahkemeye sevk edilirken, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise serbest kaldı.

MERT HAKAN YANDAŞ MAHKEMEDE AÇIKLADI

Fenerbahçe’nin 2020 - 2021 sezonu başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenilemişti. Mert Hakan Yandaş mahkemede yaptığı savunmada aylık gelirini 3,5 milyon TL olarak beyan etti. Yandaş, soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

METEHAN'IN GELKİRİ DE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın 23 yaşındaki savunmacısı Metehan Baltacı ise futboldan 9 ay men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcu Metehan da mahkemede yaptığı açıklamada aylık gelirinin 1,5 milyon TL olduğunu ifade etti.

MASAK RAPORUNDA NELER VAR?

MASAK raporuna göre; Yandaş'ın 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç toplam 974 işlemde 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi olduğu, 3 bin 747 işlemde ise 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu belirlendi.

MASAK, Yandaş'ın para ilişkisi içinde bulunduğu 28 gerçek ve tüzel kişinin yasadışı bahis ve kumar kapsamında istihbari kayda sahip olduğunu ve bu bilgilerin diğer soruşturma bulgularıyla teyit edileceğini bildirdi. Yandaş'ın Bilyoner'e 2017-2022 arasında 676 işlemle toplam 115 bin 317 lira yatırdığı, 17 işlemle 42 bin 250 lira çektiği ve 2016-2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID'sine sahip bahis oynadığı tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış

Rapora göre Yandaş'ın Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında gönderdiği para toplamda 4 milyon 453 bin 62 lira. Para gönderilir gönderilmez Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. hesabına aktarılıyor; aynı dönemlerde benzer meblağların Nesine ve Misli isimli diğer yasal bahis platformlarına da yönlendirildiği tespit ediliyor.