Mersin Avrupa'da fark attı

Mersin Avrupa'da fark attı
Yayınlanma:
Mersin ekibi, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı. ÇİMSA ÇBK Mersin İtalyan rakibini devirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 yendi.

Mersin ekibi, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda osn periyotta soyunma odasına gönderildi.

6 DAKİKALIK DURAKSAMA

Karşılaşmanın son dakikasında İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasıyla oyuna devam edildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - Umana Reyer Venezia: 69

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7

Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11

1. Periyot: 18-15

Devre: 34-38

3. Periyot: 58-50

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Spor
Kenan Yıldız tarih yazdı
Kenan Yıldız tarih yazdı
İspanya'da gündem Arda Güler
İspanya'da gündem Arda Güler
Messi'ye Dünya Kupası şoku
Messi'ye Dünya Kupası şoku