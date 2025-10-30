Mersin Avrupa'da fark attı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 yendi.
Mersin ekibi, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.
ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda osn periyotta soyunma odasına gönderildi.
6 DAKİKALIK DURAKSAMA
Karşılaşmanın son dakikasında İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasıyla oyuna devam edildi.
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - Umana Reyer Venezia: 69
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7
Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11
1. Periyot: 18-15
Devre: 34-38
3. Periyot: 58-50