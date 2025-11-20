İspanya-Türkiye maçının ardından soyunma odasında kaybolduğu düşünülen Merih Demiral’ın değerli eşyaları, polisin ve stat güvenliğinin iş birliğiyle birkaç saat içinde bulundu.

MAÇ BİTTİ HIRSIZLIK FARK EDİLDİ

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile oynadığı maç sonrası milli futbolcu Merih Demiral, soyunma odasında bıraktığı değerli eşyalarının kaybolduğunu fark etti.

Milli takımı İspanya'da soymuşlar: Milyonlarca liralık hırsızlık

AA’nın Sevilya polis kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, 2-2 biten karşılaşmanın ardından havalimanına giden Demiral, 150 bin euro değerindeki bir saat ve iki yüzüğünün olmadığını fark etti. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İspanya Futbol Federasyonu’nun güvenlik ekibiyle temasa geçti.

Polise suç duyurusu

La Cartuja Stadı’nda yapılan aramalarda eşyalar bulunamayınca Demiral, avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulundu.

Stat özel güvenlik görevlilerinin yürüttüğü iş birliği sonucunda, kaybolan saat ve yüzükler birkaç saat içinde bulundu.

TESLİM EDİLECEK

Saatin 90 bin euro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin euro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.



Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.