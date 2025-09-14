Menemen lider tanımadı

Menemen lider tanımadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir ekibi Menemen FK lider Isparta 32 Spor'u devirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3'üncü haftaya lider giren Isparta 32 Spor'u evinde 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü önemli bir galibiyet alarak seri başlattı. Geçen hafta da Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler üst üste maçlarını kazanıp zirve yarışına ortak oldu.

TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye ettiTFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

Evinde de ilk sevincini yaşayan Menemen FK 4 maç sonunda 3 galibiyetle 9 puana ulaşırken, teknik direktör Bilal Kısa yarışı bırakmaya niyetlerinin olmadığını söyledi. İyi bir takım haline geleceklerini belirten Kısa, "Transferin son gününde de hamleler yaptık. İyi bir oyuncu grubumuz var. Takım uyum sorununu çözdükçe daha iyi seviyeye ulaşacak" dedi.

menemen.jpeg
Menemen üst üste kazandı

Menemen ligde son iki sezonda Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı. Bu sezona kulüpteki devir gündemiyle belirsizlik içinde hazırlanan sarı-lacivertli kulüp, Bilal Kısa'yı teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transferde atağa kalkmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

