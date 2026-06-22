Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi?
Filenin Sultanları, Milletler Ligi Ankara etabında 4'te 4 yaptı. Milliler şimdi Japonya etabına hazırlanırken Melissa Vargas'tan kötü haber geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi 2. etabında Ankara'da 4'te 4 yaptı.
Filenin Sultanları, ilk 2 maçında Belçika ve Fransa'yı set vermeden 3-0'lık skorlarla geçti.
Millilerimiz 3. ve 4. maçlarında da geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Sultanlar Almanya ve Belçika'yı 3-2'lik galibiyetlerle geçti.
Şimdi gözler Milletler Ligi'nde 3. etaba çevrildi. 8 Temmuz'da başlayacak 3. etap maçları Japonya'da oynanacak. Millilerimiz Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.
Ancak zorlu maçlar öncesinde Filenin Sultanları'ndan kötü haber geldi.
Burcu Hakyemez, HT Spor'daki Altın Set programında milli takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi verdi. Hakyemez, şunları söyledi:
"Oyuncularımız şu anda hala tam olarak hazır değiller; hala çok ağır antrenman yapıyorlar, çok ağır fitness yapıyorlar."
"Boş günde, cuma gününde 'Çok yükleniliyor, 1 gün kızları dinlendirsek mi' diye konuşurken Akif başkan '1 gün konuştum, cuma dinlendi tecrübeliler' dedi."
"Bu yoğun tempodan dolayı aslında yorgunlar da, tam anlamıyla en üst noktaya gelebilmiş değiliz."
"Hepsinin bir tarafı ağrıyor, hepsinin bir tarafı çekiyor. Kızlarının hepsinin, tamamının hazır olduğunu söyleyemeyiz. Cansu fiziken hazır değil daha."
"Herkesin küçük sakatlıkları var. Yaprak'ın kasığı çekmeye başladı, İlkin'in bacağı çekiyor, Hande tam olarak hazır değil."
"Melissa bu etapta çok yoruldu. Fiziken hazır ama onun da dizinde hafif bir ağrı var. Belki Japonya etabına götürmeyebilir."