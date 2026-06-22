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Halk TV Spor Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi?

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Ankara etabında 4'te 4 yaptı. Milliler şimdi Japonya etabına hazırlanırken Melissa Vargas'tan kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi 2. etabında Ankara'da 4'te 4 yaptı.

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, ilk 2 maçında Belçika ve Fransa'yı set vermeden 3-0'lık skorlarla geçti.

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 3
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Millilerimiz 3. ve 4. maçlarında da geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Sultanlar Almanya ve Belçika'yı 3-2'lik galibiyetlerle geçti.

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 4
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Şimdi gözler Milletler Ligi'nde 3. etaba çevrildi. 8 Temmuz'da başlayacak 3. etap maçları Japonya'da oynanacak. Millilerimiz Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 5
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Ancak zorlu maçlar öncesinde Filenin Sultanları'ndan kötü haber geldi.

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 6
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Burcu Hakyemez, HT Spor'daki Altın Set programında milli takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi verdi. Hakyemez, şunları söyledi:

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 7
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"Oyuncularımız şu anda hala tam olarak hazır değiller; hala çok ağır antrenman yapıyorlar, çok ağır fitness yapıyorlar."

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 8
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"Boş günde, cuma gününde 'Çok yükleniliyor, 1 gün kızları dinlendirsek mi' diye konuşurken Akif başkan '1 gün konuştum, cuma dinlendi tecrübeliler' dedi."

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 9
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"Bu yoğun tempodan dolayı aslında yorgunlar da, tam anlamıyla en üst noktaya gelebilmiş değiliz."

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 10
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"Hepsinin bir tarafı ağrıyor, hepsinin bir tarafı çekiyor. Kızlarının hepsinin, tamamının hazır olduğunu söyleyemeyiz. Cansu fiziken hazır değil daha."

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 11
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"Herkesin küçük sakatlıkları var. Yaprak'ın kasığı çekmeye başladı, İlkin'in bacağı çekiyor, Hande tam olarak hazır değil."

Melissa Vargas'tan kötü haber: Yoksa İlkin ve Hande'de mi? - Fotoğraf: 12
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"Melissa bu etapta çok yoruldu. Fiziken hazır ama onun da dizinde hafif bir ağrı var. Belki Japonya etabına götürmeyebilir."

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