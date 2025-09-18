Melikgazi Kayseri Basketbol: 74 Emlak Konut: 74
Yayınlanma:
Güncelleme:
Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut, 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda oynanan maçta berabere kaldı.
19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile 74-74 berabere kaldı.
Galatasaray'ın Frankfurt maçı ilk 11'i belli oldu
Kayseri'de 20 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin takımları da mücadele ediyor.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kemal Digilli, Berkin Yücer, Hakan Mennan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 14, Williams 11, Doga Adıcan 3, Merve Arı 1, Merve Uygül 2, Maria Flip 7, Meltem Avcı Yılmaz 13, Collier 15, Feray Dalkılıç 8
Emlak Konut: Ferda Yıldız 2, Thomas 17, Ceren Akpınar 2, Delaere 7, Melek Uzunoğlu 13, Gizem Başaran Turan 6, Macaulay 9, Berfin Sertoğlu 5, Gueye 13
1. periyot: 15-19
Devre: 30-42
3. periyot: 52-53