Melikgazi Kayseri Basketbol: 74 Emlak Konut: 74
Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut, 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda oynanan maçta berabere kaldı.

19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile 74-74 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Frankfurt maçı ilk 11'i belli olduGalatasaray'ın Frankfurt maçı ilk 11'i belli oldu

Kayseri'de 20 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin takımları da mücadele ediyor.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Kemal Digilli, Berkin Yücer, Hakan Mennan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 14, Williams 11, Doga Adıcan 3, Merve Arı 1, Merve Uygül 2, Maria Flip 7, Meltem Avcı Yılmaz 13, Collier 15, Feray Dalkılıç 8

Emlak Konut: Ferda Yıldız 2, Thomas 17, Ceren Akpınar 2, Delaere 7, Melek Uzunoğlu 13, Gizem Başaran Turan 6, Macaulay 9, Berfin Sertoğlu 5, Gueye 13

1. periyot: 15-19

Devre: 30-42

3. periyot: 52-53

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

