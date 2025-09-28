Marc Marquez 7. kez şampiyon oldu

Yayınlanma:
MotoGP'de Marc Marquez şampiyonluğa ulaştı. İspanyol pilot kariyerinde 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Marc Marquez San Marino'yu salladıMarc Marquez San Marino'yu salladı

Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

İspanyol pilot Marc Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniyeyle birinci sırada geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olarak kariyerindeki 7. şampiyonluğunu garantiledi.

32 yaşındaki Marquez, sezonun bitmesine 5 yarış kalmasına rağmen şampiyonluğu şimdiden ilan etti.

Ünlü yarışçı gözyaşlarını tutamadı. Marquez, Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım" dedi.

PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5'İ

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 340

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 242

5. Franco Morbidelli (İtalya): 196

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

