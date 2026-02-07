Manchester United doludizgin

Manchester United doludizgin
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında karşılaştığı Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı.

Manchester United ve Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan mücadele, Manchester United'ın 2-0'lık galibiyeti ile noktalandı.
Tottenham'da Romero, 29. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Manchester United, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından 38. dakikada Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes'in golleriyle maçı 2-0 kazandı.

4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla Manchester United, ligde 4'te 4 yaparak puanını 44'e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.
Tottenham ise 29 puanla 14. sırada kaldı.

MICHAEL CARRICK ETKİSİ

13 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i getiren Manchester United, o günden beri çıktığı tüm Premier Lig maçlarını kazanmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

