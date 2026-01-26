Manchester City Galatasaray maçına dikkat çeken hakem ataması

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında İngiliz ekibi Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

İspanyol hakem Alejandro Hernandez, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

İskoç ekibinin 51. ve 57. dakikalarda bulduğu goller VAR incelemesi sonrası hakem Alejandro Hernandez tarafından iptal edilmişti.

GALATASARAY'IN PUAN DURUMU

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 10 puanla 17. sırada bulunuyor.

Manchester City ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puanla 11. sırada yer alıyor.