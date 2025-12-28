Lis bambaşka bir kimliğe büründü

Lis bambaşka bir kimliğe büründü
Yayınlanma:
Göztepe'de takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen kaleci Mateusz Lis, 6 ayda büyük bir değişim yaşayarak yükselişe geçti.

Süper Lig'de kalesinde sadece 9 gol görüp tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis 6 ayda büyük değişim yaşadı.
Geçen sezonun ikinci yarısında en çok eleştirilen isimlerin başında olan ve takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen Polonyalı eldiven bu sene ise bambaşka bir kimliğe büründü.

17 yılda milli takıma teknik direktör oldu17 yılda milli takıma teknik direktör oldu

LİGDE ÇOK ETKİLİ GİRİŞ YAPTI

Eski bir kaleci olan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance'nin büyük desteğini alarak sezona başlayan 28 yaşındaki eldiven lige çok etkili bir giriş yaptı.

goztepede-lisin-buyuk-degisimi-1084197-321803.jpg
Göztepe'de Lis farkını ortaya koydu

2. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada usta ayak Talisca'nın penaltısını kurtaran Lis, golsüz biten maçta takımına 1 puanı getirirken sezonun geri kalanında da çok başarılı bir performans ortaya koydu.

11 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

Bir dönem satışı dahi düşünülen deneyimli file bekçisi, 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı. Takım kaptanlığını da yapan Polonyalı, Avrupa'da birçok dev kulübün kalesini koruyan meslektaşlarını da geride bıraktı. Geçen sezondan bu yana büyük bir değişim yaşayan Mateusz Lis şu anda taraftarın en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
Spor
Ronaldo'nun tarihi Messi planı ortaya çıktı
Ronaldo'nun tarihi Messi planı ortaya çıktı
Yok artık Ronaldo: Suudi Arabistan'daki geliri dudak uçuklattı
Yok artık Ronaldo: Suudi Arabistan'daki geliri dudak uçuklattı
Galatasaray astronomik teklife jet hızıyla cevap verdi
Galatasaray astronomik teklife jet hızıyla cevap verdi