Lis bambaşka bir kimliğe büründü

Süper Lig'de kalesinde sadece 9 gol görüp tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis 6 ayda büyük değişim yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında en çok eleştirilen isimlerin başında olan ve takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen Polonyalı eldiven bu sene ise bambaşka bir kimliğe büründü.

LİGDE ÇOK ETKİLİ GİRİŞ YAPTI

Eski bir kaleci olan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance'nin büyük desteğini alarak sezona başlayan 28 yaşındaki eldiven lige çok etkili bir giriş yaptı.

Göztepe'de Lis farkını ortaya koydu

2. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada usta ayak Talisca'nın penaltısını kurtaran Lis, golsüz biten maçta takımına 1 puanı getirirken sezonun geri kalanında da çok başarılı bir performans ortaya koydu.

11 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

Bir dönem satışı dahi düşünülen deneyimli file bekçisi, 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı. Takım kaptanlığını da yapan Polonyalı, Avrupa'da birçok dev kulübün kalesini koruyan meslektaşlarını da geride bıraktı. Geçen sezondan bu yana büyük bir değişim yaşayan Mateusz Lis şu anda taraftarın en güvendiği isimlerin başında yer aldı.