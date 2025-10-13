Ligden çekilecekleri tarihi açıkladılar: Artık nefesimiz tükendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Adana 01 Futbol Kulübü, maddi yetersizlikler nedeniyle zor duruma düştü.

“KAPISINI ÇALMADIĞIMIZ YER KALMADI”

Şehrin kendilerini yalnız bıraktığını dile getiren kulüp yöneticileri “Lig öncesi kapısını çalmadığımız yer kalmadı. Herkesten söz aldık ama hiçbir somut destek göremedik. Artık nefesimiz tükendi, kulüp kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor” dedi.

“MUĞLA MAÇINA KADAR DESTEK GELMEZ ÇEKİLECEĞİZ”

Muğlaspor maçına kadar destek bulamadıkları takdirde ligden çekileceklerini belirten kulüp yöneticileri, “Muğla maçına kadar gerekli desteği bulamazsak, ligden çekilmek zorunda kalacağız. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz büyük fedakârlıkla görev yapıyor ama artık dayanacak gücümüz kalmadı” ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

25 Ekim Cumartesi günü Ali Hoşfikirer 1 Nolu Stadı’nda oynanacak olan Adana 01 FK – Muğlaspor mücadelesi saat 14.30’da başlayacak