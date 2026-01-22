Liderliği Trabzon'da bırakan Bursaspor 9 günde 3 maç yapacak

Liderliği Trabzon'da bırakan Bursaspor 9 günde 3 maç yapacak
Yayınlanma:
Bursaspor kritik viraja giriyor. Geçen hafta liderliği Trabzon’da bırakan yeşil - beyazlılar TFF 2. Lig'de 9 günde çok önemli 3 maça çıkacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bursaspor, geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon FK karşısında aldığı yenilgiyle liderliği averajla rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor'a kaptırdı.
Yeşil - Beyazlılar, bu kaybı telafi etmek için önümüzdeki 9 gün içinde üç önemli karşılaşmaya çıkacak.

KRİTİK VİRAJA KÖTÜ GİRDİ

Cumartesi günü ligin 20. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu’nu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda ağırlayacak olan Bursaspor, ardından 28 Ocak Çarşamba günü Arnavutköy Belediyespor deplasmanına gidecek.
Bu zorlu sürecin son ayağında ise 1 Şubat Pazar günü Adanaspor ile Bursa’da karşılaşacak.
Teknik direktör Tahsin Tam, üç maçtan da galibiyet çıkararak 9 puanla bu periyodu kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

tahsintam.jpg
Tahsin Tam 3 maçtan 9 puan bekliyor

MERSİN 8-1 KAYBETTİ

Rakip Yeni Mersin İdman Yurdu, son haftalarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Menemen FK maçına çıkmayan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz hafta ise çoğu amatör lisanslı oyunculardan kurulu kadrosuyla sahaya çıkıp 68 Aksaray Belediyespor’a 8-1 mağlup oldu. Eğer Mersin temsilcisi bu hafta da maça çıkmazsa, tıpkı Yeni Malatyaspor gibi ligden düşürülecek.

puanbursa.png

HEDEF YENİDEN LİDERLİK

Sezonun 4. mağlubiyetini alan Bursaspor, şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmak istiyor.
Yeşil - Beyazlılar, özellikle genç oyuncuların performansıyla dikkat çekerken, taraftar desteğini de arkasına alarak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Bursaspor için önümüzdeki 9 gün, sezonun kaderini belirleyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

