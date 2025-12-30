Kocaelispor'da Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı.

''EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TARKAN SERBEST'İN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Tarkan Serbest, kariyerinde daha önce Austria Wien, Kasımpaşa ve Göztepe formalarını da terletti.

KOCAELİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de şu ana kadar 17 maça çıkan Kocaelispor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor, topladığı 23 puanla 8. sırada yer alıyor.