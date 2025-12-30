Kocaelispor'da Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Kocaelispor, futbolcu Tarkan Serbest ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı.

''EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçtiGalatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti

TARKAN SERBEST'İN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Tarkan Serbest, kariyerinde daha önce Austria Wien, Kasımpaşa ve Göztepe formalarını da terletti.

KOCAELİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de şu ana kadar 17 maça çıkan Kocaelispor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor, topladığı 23 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

