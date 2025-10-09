Kocaelispor Stadyumu'nun ismi değişti

Kocaelispor'da stat isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı.

Turka Araç Muayene ile imzalanan sözleşmeye göre Kocaeli Stadyumu'nun ismi "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" oldu.

Statta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Durul şunları söyledi:

"Bu imza, sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbine atılacak bir imza. Bundan dolayı da sadece etki alanının bir sözleşmeden ibaret olmadığını, ekonomik anlamda da spor ekonomisine ve ülke ekonomisine de yansımalarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe, yolculuğuna Süper Lig'de daha da emin adımlarla güçlenerek devam edecek. İnşallah sportif başarılar arttıkça çevresel çekim gücümüz de artmaya devam edecek. Bu iş birliğimizin, bu anlaşmamızın Kocaelispor’a, camiamıza, şehrimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayırlar getirmesini diliyorum."

Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman da "Turka olarak dinamizmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla Kocaelispor'un marka değerlerimizle örtüştüğünü gördük ve Kocaelispor'un kazanacağı başarılarda yanında olmak ve bu yolda birlikte yürümek istedik. Bugün imzalayacağımız stadyum isim sponsorluğu anlaşması sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Kocaeli şehriyle ve Kocaelispor camiasıyla kurduğumuz güçlü bağın somut göstergesi. Bu iş birliğiyle hedefimiz sadece sahada değil, saha dışında da değer üretmek, Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak ve taraftarının da gururla sahip çıkacağı işbirliğine başlamak" diye konuştu.

"14 EKİM SALI AKŞAMI BÜYÜK HEYECANA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Kocaelispor taşınıyor

Serhan Salman, stadyum isminin bundan böyle "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"14 Ekim Salı akşamı burada büyük bir heyecana hep beraber şahitlik edeceğiz. A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Milli takımımıza canıgönülden başarılar diliyoruz. Kalplerimiz onlarla olacak. Daha sonra da Kocaelispor'umuz Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu maçta da taraftarının ve camiasının yüzünü güldüreceğine, sonrasında da burada birçok başka başarıya da imza atacağına inancımız tam."