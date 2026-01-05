Kocaelispor Stadı'nın zeminine vinçle araç indirdiler

Kocaelispor Stadı'nın zeminine vinçle araç indirdiler
Yayınlanma:
Süper Lig temsilcisi Kocaelispor dikkat çeken bir tanıtıma imza attı. Hyundai ve Kocaelispor'un düzenlediği etkinlikte IONIQ 6 sahanın içinde sergilendi.

Hyundai ile Kocaelispor, sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Hyundai’nin yeni elektrikli modeli IONIQ 6, Kocaelispor’un maçlarını oynadığı TURKA Kocaeli Stadyumu’nda kulüp renkleriyle sergilendi.

ÖZEL OLARAK YEŞİLLE KAPLANDI

Hyundai’nin elektrikli modeli, özel olarak Kocaelispor’un yeşil rengine büründü ve üzerinde kulüp logosu yer aldı.
Stadyumda sergilenen araç, taraftarların yoğun ilgisini çekti ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Ortak paylaşımla duyurulan tanıtım, spor ve otomotiv dünyasını aynı karede buluşturdu.

kocaeli.jpg

Hyundai ve Kocaelispor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler öne çıktı:
Sahada mücadele başladığında, enerjinin de oyuna dahil olduğu anlar vardır. IONIQ 6, Kocaelispor’un yeşil-siyah ruhundan aldığı ilhamla sahada yerini alıyor. Tribünlerin coşkusu, oyunun temposu ve bitmeyen mücadele...

kocaeli1.jpg

Tanıtım kapsamında yayınlanan videolar sosyal medyada da ilgi gördü.

kocaeli2.jpg

Hyundai’nin IONIQ 6 modeli ile Kocaelispor’un ortak tanıtımı, spor kulüpleri ve markalar arasındaki iş birliklerinin yaratıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

