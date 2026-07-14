Kim bu Sinead Jack Kısal? Nereden geldi? Nasıl milli oldu? Neden vazgeçilemiyor?

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Hatta dedi ki bir röportajında: "Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm. Eşim tabi ki Türk. İstiklal Marşı'nı okumak gerçekten yapmak istediğim bir şeydi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu bana güç veriyor."