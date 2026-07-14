Kim bu Sinead Jack Kısal? Nereden geldi? Nasıl milli oldu? Neden vazgeçilemiyor?
Filenin Sultanları'nın son yıldızlarından Sinead Jack Kısal. Kim bu Sinead Jack Kısal? Nereden geldi? Nasıl milli oldu? Neden vazgeçilemiyor?
2026 Milletler Ligi'nde finallere kalan Filenin Sultanları, yıldızlarıyla göz kamaştırdı.
Filenin Sultanları'nda özellikle Japonya etabında öne çıkan isimlerden biri de Sinead Jack Kısal oldu.
Peki kim bu Sinead Jack Kısal? Nereden geldi? Nasıl milli oldu? Neden vazgeçilemiyor?
Sinead Jack Kısal, 8 Kasım 1993 Karayipler ülkesi Trinidad Tobago doğumlu. Boyu 1.96.
Voleybol topunun peşinde geçmiş hayatı. Ülkesinden çıkıp da Avrupa'da ilk oynadığı takım Polonya'da AZS Bialystok. Yıl 2011.2013'te de Rusya'nın Uralocka takımına geçmiş.
2016'da kaderinin değişeceği Türkiye'ye Galatasaray'a transfer olarak adımını atmış. Galatasaray'da oynayan Murathan Kısal'la tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. 2019'da Japonya takımına transfer olmuş ama Murathan Kısal'la aynı yıl evlenmiş.
Sonrasında İlbank'la Türkiye'ye tekrar dönüşü ama ardından da Polonya ve İtalya takımları var. Türkiye'ye tekrar Eczacıbaşı ile dönmüş.
Eczacıbaşı'nda 3 yıl oynadıktan sonra da yeni sezondaki takımı Fenerbahçe Jack'in.
Hatta dedi ki bir röportajında: "Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm. Eşim tabi ki Türk. İstiklal Marşı'nı okumak gerçekten yapmak istediğim bir şeydi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu bana güç veriyor."
Sinead Jack Kısal şimdi Filenin Sultanları'nın vazgeçilemeyen bir gücü. Japonya etabında geçirdiği sakatlık en çok başantrenör Santarelli'yi sarsmıştı. Ama dönüşü muhteşem oldu. Çünkü artık o Türk Milli Takımı'nın büyük bir kozu.