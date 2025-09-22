Kayserispor Beşiktaş maçının hakemi Kayatepe oldu

Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Süper Lig 1. hafta erteleme maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta üstlenecek.

Reşat Onur Coşkunses ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyorBeşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

