Kasımpaşa Beşiktaş mücadelesinde 6 dakikada ortalık karıştı

Yayınlanma:
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı devam ederken 32-38. dakikalar arasında yaşananlar yok artık dedirtti.

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ediyor.

ABRAHAM PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş’ta Tammy Abraham topun başına geçti. Ancak Abraham’ın şutunu kaleci Gianniotis çıkarmayı başardı.

BERABERLİK GOLÜ GELDİ

Kaçan penaltının ardından ani gelişen Kasımpaşa atağında Winck fileleri havalandırmayı başardı.

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI İPTAL

35. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ise Cafu yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe yine penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu izleyen Kayatepe kararını iptal etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

