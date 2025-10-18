Kapadokya'da 2 bin 406 kişi koşuyor

Yayınlanma:
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 2 bin 406 sporcunun katılımıyla başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 12. Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla başladı.

Yarışma 3 kategoride yapılıyor.

Buna göre;

- 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den tekrar Ürgüp'e gelecek.

- 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

- 119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Karlık, Taşkınpaşa, Karlık, Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçip başlama noktasına ulaşacaklar.

"ELİT SPORCULARIMIZ FAZLA"

Kapadokya'da büyük yarış başlıyorKapadokya'da büyük yarış başlıyor

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, bu tür yarışlarla Kapadokya'nın spor turizminde de adından söz ettiren bir merkez olma konumuna ulaştığını belirterek, "79 ülkeden sporcumuz var. Bu yıl elit sporcularımızın sayısı fazla. Kapadokya bütün açık hava sporları için inanılmaz bir destinasyon. Güzelliğini zaten herkes biliyor ama daha önemlisi şehir organizasyonu çok sahiplendi. Şehir meydanında festival havası var. Bu da organizasyonun giderek büyümesini sağlıyor." dedi.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye girenler için yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni yapılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

