Joey Veerman Fenerbahçe'de: Bonservisi belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, PSV forması giyen Joey Veerman transferini bitirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Veerman için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel karşılığında serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Veerman'ın Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaştığı ve transfere hazır olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

