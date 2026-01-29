Jasikevicius: Kazanmasını bildik

EuroLeague'in 25. haftasında ağırladığı Anadolu Efes'i 79-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Litvanyalı başantrenör, ''Maçın genelinde iyi bir performans sergileyerek kazanmasını bildik." dedi.

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Karşılaşmaya biraz savruk başladık. İlk çeyrekte gösterdiğimiz performans, maçın gidişatını belirledi. Anadolu Efes'in belli bölümlerde dönüş çabası vardı ama maçın genelinde iyi bir performans sergileyerek kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ise 25-8 geride tamamladıkları ilk periyotta ortaya koydukları oyunun yenilginin en önemli sebebi olduğunu aktardı.
Müsabakaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Laso, "Maçın sonucunu belirleyen tek bir istatistik görüyorsunuz, bu da ilk çeyreğin sonucu: 25-8. Diğer üç periyotta mücadele etmeye gayret gösterdik. Maça geç giriş yaptık. Şut performansımız iyi değildi. İlk periyotta oluşan farktan sonra dönüş yapmak zordu. Fenerbahçe çok iyi seviyede basketbol oynuyor. Onları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

