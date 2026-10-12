Italiano itiraf etti ortalık gerim gerim gerildi: Şaşkınlıkla izledim!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçından sonra "Şaşkınlıkla izledim" itirafında bulundu. Ortalık gerim gerim gerildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Siyah beyazlı takımın hocası Vincenzo Italiano, karşılaşma sonrası "Şaşkınlıkla izledim" itirafında bulundu. Ortalık gerim gerim gerildi.
Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Italiano, "Milli aralardan sonraki maçlar zor oluyor. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Kocaelispor, çok kaliteli bir takım. Maçtan önce de endişeliydim. Çünkü oyuncularım cuma günü geldi. Az çalışmaya ve yorgunluğa rağmen hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi. İtalyan teknik adam şöyle devam etti:
"Ligde iyi bir konumdayız ama daha başlangıç. Yolumuz çok uzun. Üç hafta boyunca 17 oyuncudan uzak kalıyorsunuz. Maça hazırlık yaparken sizi zorlayan bir şey bu durum. İşimiz çok zordu. İlk yarı iyiydik, ikinci yarıda dalgalanmalar oldu. Bu da çok normal bir şey ama ona rağmen iyi iş çıkardık."
"Rakibe az pozisyon verdik. Daha önce de başıma geldi, milli aralar sonrasında kazanmayı beklediğim maçları bazen kaybettim, o yüzden bugünkü galibiyet çok önemliydi. Bazı oyuncularımız dünyanın öbür ucunda oynadı. Üç hafta boyunca yoruldular. Bu şartlara rağmen bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi."
"Önümüzde çok zor maçlar ve uzun seyahatler var. Rakiplerimiz gerçekten iyi ve güçlü. Oyuncu grubunun gücünü bu dönemde göreceğiz. Rotasyon olacak. Bugün Cerny oyundan çıktı, yarın doktorlar durumunu anlatacak. Perşembe günü oynamayacağını düşünüyorum. Bu yoğun tempodan dolayı rotasyon olacak. Önümüzde 7 zor maç var. Hepimizin hazır olması ve katkıda bulunması gerekiyor."
"Ümit Akdağ hasta, eğer hasta olmasaydı 11'de şans bulacağını düşünüyordum. Kendisi iki gündür ağır hasta. O yüzden kulübede de olmadı. Bugün 11'de başlamak için şansı vardı fakat ileride süre alacağını düşünüyorum. Bu yoğun periyotta enerjiniz tükenecek, bazı oyuncuların başına bir şeyler gelecek ve kendisi şans bulacak. Geldiğinden beri ciddi çalışan, bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Süre bulduğunda kendisini en iyi şekilde gösterecektir."
"Miretti iyi bir iş çıkardı. İyi oynadığını düşünüyorum. Aynı performansı Amed maçının ikinci yarısında da göstermişti. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Bugün kendisini çok beğendim. Ona teşekkür etmek istiyorum."
"Maçtan sonra hakem hakkında konuşan biri değilim. İki maçta başımıza gelenler kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını anlamıyorum. Bunlar sahada kabul edilmeyen şeyler ama bu yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. İptal edilen gollerden, penaltılardan sonra konuşmuyorum fakat yumruk çok farklı bir şey. Yumrukların cezasız kalmasını şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim."
Italiano'nun "Şaşkınlıkla izledim" itirafı üzerine Kocaeli basınından muhabirler soru sormak istedi. Bu talep reddedilince ortam gerim gerim gerildi. Tartışmalar bir süre sonra sona erdi.