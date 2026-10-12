Italiano itiraf etti ortalık gerim gerim gerildi: Şaşkınlıkla izledim!

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"Ligde iyi bir konumdayız ama daha başlangıç. Yolumuz çok uzun. Üç hafta boyunca 17 oyuncudan uzak kalıyorsunuz. Maça hazırlık yaparken sizi zorlayan bir şey bu durum. İşimiz çok zordu. İlk yarı iyiydik, ikinci yarıda dalgalanmalar oldu. Bu da çok normal bir şey ama ona rağmen iyi iş çıkardık."