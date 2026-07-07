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Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Yapılan antrenmanda teknik direktör Vincenzo Italiano fırtına gibi esti. İtalyan teknik adam, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 1
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Samorin'de bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan idman ile devam etti.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 2
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İLHAN FAKILI SAHAYA İNDİ

Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken yeni transfer İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 3
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Teknik direktör Vincenzo Italiano, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 4
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ITALIANO FIRTINA GİBİ ESTİ

Beşiktaş'ın antrenmanında Vincenzo Italiano fırtınası yaşandı.
İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Italiano, futbolculara yüksek sesli uyarılar da yaptı.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 5
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Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada çift kale maçla devam ederken, basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 6
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RASHICA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 7
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Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu idmanı tribünden takip etti.

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi - Fotoğraf: 8
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Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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