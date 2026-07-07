Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Yapılan antrenmanda teknik direktör Vincenzo Italiano fırtına gibi esti. İtalyan teknik adam, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Samorin'de bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan idman ile devam etti.
İLHAN FAKILI SAHAYA İNDİ
Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken yeni transfer İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.
ITALIANO FIRTINA GİBİ ESTİ
Beşiktaş'ın antrenmanında Vincenzo Italiano fırtınası yaşandı.
İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Italiano, futbolculara yüksek sesli uyarılar da yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada çift kale maçla devam ederken, basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.
RASHICA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.
Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu idmanı tribünden takip etti.
Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.