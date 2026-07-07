Halk TV Spor Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi

Italiano fırtına gibi esti: Slovakya'da verdi veriştirdi Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Yapılan antrenmanda teknik direktör Vincenzo Italiano fırtına gibi esti. İtalyan teknik adam, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

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