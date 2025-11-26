İstanbul Maratonu'nda yeniden iyilik rekoru: 166 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve 2 Kasım’da koşulan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da bağış rekoru kırıldı.

Maratonda 67 sivil toplum kuruluşu, toplam 166 milyon 119 bin lira bağış topladı. Geçen yıl 98 milyon lira bağış toplanan İstanbul Maratonu’nda böylece yüzde 69 oranında bir artış sağlandı.

İstanbul Maratonu için İyilik Peşinde Koş – Adım Adım Platformu’nda toplam 10 bin 834 kampanya açıldı ve 95 bin 536 bağış adedine ulaşıldı. Toplanan bağış, eğitimden sağlığa, arama-kurtarmadan doğaya, çocuklardan yaşlılara, sokak hayvanlarından doğal yaşamdaki hayvanlara kadar yüz binlerce canlının hayatına dokunacak.

İstanbul Maratonu’nda en çok bağış toplayan STK'lar şöyle kıralandı:

- Türk Eğitim Derneği: 29 milyon 466 bin lira

- Darüşşafaka Cemiyeti: 21 milyon 120 bin lira

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: 15 milyon 873 bin lira

DONUK:İSTANBUL MARATONU BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKIYOR

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nun ülkemizin en kapsamlı ve prestijli uluslararası organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Donuk şöyle konuştu:

“Günümüzde büyük ölçekli spor organizasyonlarına ilişkin bakış açısı değişmektedir. Bu tür etkinliklerin başarısı artık yalnızca sportif performans göstergeleriyle değil, düzenlendikleri kente ve toplumsal yaşama bıraktıkları kalıcı etki ve mirasla da ölçülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, Türkiye’nin olduğu kadar Avrupa’nın da önde gelen organizasyonları arasında yer almaktadır.

Bu yıl 166 milyon lirayı aşan bağış miktarı, İstanbul Maratonu’nun sosyal sorumluluk ve yardımseverlik boyutundaki etkisinin her geçen yıl artarak büyüdüğünü açık biçimde göstermektedir. İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımına paha biçilmez bir katkı veren bu organizasyon, sivil toplum kuruluşları için önemli bir maddi kaynak oluşturmanın yanı sıra, onların faaliyet yürüttüğü çeşitli toplumsal sorunlara ilişkin farkındalığın yükselmesine de katkı sağlamaktadır. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, önümüzdeki yıl da toplumsal dayanışmayı güçlendiren, geniş katılımlı bir yardımseverlik ve ‘iyilik koşusu’ niteliğini sürdürmeye devam edecektir.”