İspanya Türkiye'yi umursamadı: Bulgaristan'ı umursadı

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ve 7 Eylül'de Konya'da Türkiye'ye karşı oynayacakları maçlar öncesi açıklamalarda bulundu.

Luis de la Fuente, şunları söyledi:

- Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır. Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor.

- Bulgaristan'ın ilk maç olmasından dolayı futbolcularımın tüm gücünü göstermesi ve çok iyi motive olması gerekiyor. Sonrasında Türkiye'yi düşüneceğiz. Eminim ki çok zor olacak. Türkiye gerçekten zorlu, önemli bir rakip. Kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var. Ama ilk önce Bulgaristan'ı geçmemiz gerek. Ondan ilk odaklandığımız maç Bulgaristan.

ARDA GÜLER'İ KUTLADI

- Arda Güler'i kutlarım. Burada Real Madrid forması ile La Liga'da izliyoruz. Ortada, kanatlarda, ceza sahasına yakın, her yerde oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Büyük bir futbolcu ama Türkiye çok güçlü ve pozitif anlamda çok saldırgan.

- Bulgaristan Türkiye'ye göre daha az tanınmış futbolculara sahip. Ancak her zaman tehlike yaratabilirler. Zor bir gruptayız. İkinci zorluğumuz gerek futbolcuların sezona yeni başlamalarından gerekse bazılarının kulüp değiştirmesinden dolayı eylül ayında Milli Takım'da oynamanın yarattığı zorluklar.