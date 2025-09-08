İsmail Kartal'ın başını yakan karar: Fenerbahçe şansı zora girdi

İsmail Kartal'ın başını yakan karar: Fenerbahçe şansı zora girdi
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile Devin Özek bir araya geldi. Kartal'ın ilk 11 ve oynatacağı futbola dair yaptığı sunum ters tepti.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Konuya dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi (bugün) yeni teknik direktörü açıklayacaklarını duyurdu.

Ali Koç açıklamasında 2 yabancı 1 yerli adaylarının olduklarını söylerken önceliğinin yabancı bir isimle anlaşmak olduğunu dile getirdi.

İSMAİL KARTAL’IN ŞANSI ÇOK AZ

Teknik direktör İsmail Kartal’ın takımın başına geçme ihtimali oldukça düşük gösterilirken ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Serdar Ali Çelikler’in haberine göre; İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde Devin Özek ve Ahmet Ketenci ile bir araya geldi.

YENİ TRANSFERLERİ İLK 11’DE DÜŞÜNMÜYOR

Toplantıda bir sunum yapan İsmail Kartal, yeni transferlerden Jhon Duran ve Nene’yi ilk 11’de düşünmediğini dile getirdi. Kartal ayrıca Talisca ve Asensio’nun yerine de Szymanzski’yi düşündüğünü ifade etti.

YÖNETİM İSMAİL KARTAL’IN PLANINI BEĞENMEDİ

Ancak İsmail Kartal’ın bu düşünceleri yönetimde ters etki yarattı. Kartal’ın yıldız olarak alınan yeni transferleri ilk 11’de düşünmemesi yönetimi rahatsız etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

