İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı!

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"İlk iki hedef için mücadele sürüyor ancak üçüncü hedef, yani şampiyonluk, Fenerbahçe için asıl ölçü. Bu nedenle Gaziantep maçı İsmail Kartal açısından bıçak sırtı olacak. Fenerbahçe orada da puan kaybederse, Kartal'ın koltuğu çok daha ciddi şekilde tartışılacaktır. Ki bana göre de gidecek... Sezon daha yeni başladı ama Fenerbahçe'de hedef belli: Şampiyonluk... Bunun için de artık sahada çok daha güçlü bir takım görmek gerekiyor."