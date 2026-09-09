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İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de gündem Roma maçı ve İsmail Kartal. İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma maçına hazırlanırken, gündem İsmail Kartal. İsmail Kartal kalacak mı, gidecek mi? Kararın verildiği ortaya çıktı.

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 2
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Bıçak sırtında olan teknik direktör İsmail Kartal, Roma karşısına takımı mutlak galibiyet hedefiyle çıkaracak.

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 3
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Kartal'ın en önemli değişikliği kanatta Mert Müldür'ü ilk 11'e alarak yapacağı belirtildi. Mert Müldür'den sık sık ataklara katılması istenecek.

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 4
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Bir başka önemli değişiklik ise Mason Greenwood! Greenwood'un Roma maçında forvet arkası oynayacağı ileri sürüldü.

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 5
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Özellikle Beşiktaş mağlubiyeti sonrası büyük eleştiri alan teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili de çok önemli iddialar ortaya atıldı.

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 6
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Gazeteci Murat Özbostan, Sabah gazetesindeki yazısında "İsmail Kartal kalacak mı?" sorusuna cevap verirken, şu ifadeleri kullandı:

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 7
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"Daha ligin başındayız ama futbolcuların maç içinde nefes nefese kaldığını görüyoruz. İdman programını, çalışma yöntemini dışarıdan bilemeyiz ama Aziz Yıldırım gibi duayen bir isim "Daha çok çalışmalıyız" diyorsa burada bir sorun olduğu açıktır."

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 8
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"Bir diğer önemli konu Mert Müldür... Yıldırım'ın "Mert oynamalı" mesajı oldukça netti. Roma maçında Mert'in yüzde 99 ilk 11'de olmasını bekliyorum. Asıl büyük mesele ise kongre sürecinde verilen üç söz: 1- İyi kadro kurulacak. 2- Şampiyonlar Ligi'ne kalınacak. 3- Şampiyon olunacak."

İsmail Kartal kalacak mı gidecek mi? Karar ortaya çıktı! - Fotoğraf: 9
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"İlk iki hedef için mücadele sürüyor ancak üçüncü hedef, yani şampiyonluk, Fenerbahçe için asıl ölçü. Bu nedenle Gaziantep maçı İsmail Kartal açısından bıçak sırtı olacak. Fenerbahçe orada da puan kaybederse, Kartal'ın koltuğu çok daha ciddi şekilde tartışılacaktır. Ki bana göre de gidecek... Sezon daha yeni başladı ama Fenerbahçe'de hedef belli: Şampiyonluk... Bunun için de artık sahada çok daha güçlü bir takım görmek gerekiyor."

Fenerbahçe İsmail Kartal Aziz Yıldırım
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