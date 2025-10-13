İrfan Can Kahveci'den kötü haber: İstese de oynayamayacak

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig’de verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de neşter vuruldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'nin Talisca kararı belli olduFenerbahçe'nin Talisca kararı belli oldu

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fenerbahçe’den karara dair yapılan açıklamada “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” denildi. Kararın sebebi açıklanmazken Samsunspor maçının ardından Archie Brown ile kavga ettiği ve kararın bu nedenle alındığı iddia edildi.

Kadro dışı kararının açıklandığı sıralarda milli takımdan da bir duyuru geldi.

irfan-abli.webp
İrfan Can Kahveci'ye kötü haber

MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI

Bulgaristan maçında gol de kaydetmeyi başaran İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sol ayak bileğinden sakatlığı olan İrfan Can Kahveci’nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

