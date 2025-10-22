İrfan Can Kahveci sınırı da aştı: Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Samsunspor maçından sonra İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılmıştı.

Yönetim "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı.

Cenk Tosun'un oyuna alınmayınca saha kenarında ısınırken giydiği yere fırlattığı, İrfan Can'ın da soyunma odasında Brown'la kavga ettiği belirtilmişti.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Ancak bu karar gündem olmuş, İrfan Can Kahveçi'ye başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere pek çok Süper Lig kulübünden teklif geldiği ileri sürülmüştü.

Daha sonra başkan Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"İki oyuncudan biriyle görüştüm. Diğeriyle görüşeceğim. Birtakım değişiklikler yaptık, bunu ceza olarak görmemek lazım, geçici bir süreç. Onlar için, Fenerbahçe için ne iyiyse onu yapacağız. Kadro dışı ile ilgili ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biraz şüphe ile yaklaştılar. Yavaş yavaş inanmaya başladılar. Aile içinde böyle şeyler olur. Fenerbahçe için iyi olacağından dolayı bu kararı aldık. Cezalandırma değil, sizi siz yapan başınıza gelen olaylarda nasıl davrandığınızdır. Bu arkadaşlar da gayet iyi duruyorlar. Ben de bir babayım. Bu arkadaşlarımın topluma rol model olma çabası var. Onlara her türlü desteği vereceğiz. Samsun maçında yaşanan, Samandıra'da yaşananları konuşmayacağız. Bunlar aile içinde yaşananlar."

Fenerbahçe yönetiminin gelişmeler üzerine teknik direktör Domenico Tedesco ile bir toplantı yaparak İrfan Can Kahveci'nin affının görüşülmesini kararlaştırdığı belirtilmişti.

FRANSA'DAN DA TALİP ÇIKTI

Ancak bu sırada İrfan Can Kahveci olayı ülke sınırlarını da aştı.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı

Takvim'de yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in de transfer listesine girdi.

Haberde Fransız ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kadro dışı durumunun devam etmesi halinde de ocak ayında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı ifade edildi.

Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci'ye af gündemli toplantısını daha öne çekebileceği de bildirildi.