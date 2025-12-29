İrfan Can Kahveci reddetti

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin yapılan bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye talip çıktı.
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor'un yıldız oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpg Samsun gazetesindeki habere göre; kırmızı beyazlıların yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek adına transfer temaslarını hızlandırdığı, gündemdeki en dikkat çeken isimlerden birinin İrfan Can olduğu iddia edildi.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR

Haberde Samsunspor'un İrfan Can Kahveci için resmi teklif yaptığı ifade edildi. Ancak tecrübeli futbolcunun teklifi reddettiği ileri sürüldü.
İrfan Can Kahveci, kariyer planlaması doğrultusunda Samsunspor'a transfer olmak istemediğini belirtti ve bu teklifi kabul etmedi.

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyorİrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor

Sürecin bu nedenle ilerlemediği ifade edildi.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye 2021 yılında Başakşehir'den transfer oldu.
Bu sezon 12 maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, daha sonra da Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakıldı.
Milli takımda da yer alan 30 yaşındaki oyuncu zaman zaman affedilmek için yönetime başvursa da bu kabul edilmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

