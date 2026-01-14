Galatasaray taraftarı transfer haberi beklerken İtalya'daki gelişmeler Sarı - Kırmızılıları şaşırttı.

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Frattesi için Inter, devre arasını kapattı ve görüşmelerin sezon sonunda yapılacağını bildirdi.

İKİ DOSYA MASADA

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Serie A devi Inter’in kapısını çaldı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için Milano’ya giderek Hakan Çalhanoğlu ve Frattesi dosyasını masaya yatırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GELİŞMESİ

Devre arasında transferi imkansıza yakın görülen Hakan Çalhanoğlu için yapılan yoklamada Inter yönetimi, sezon bitmeden milli yıldızı bırakmaya kesinlikle yanaşmadı. Çalhanoğlu’nun “Ben hazırım” mesajı bile İtalyan kulübünü etkilemedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEFTERİ RESMEN KAPANDI

İtalyan basınına göre Inter, 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile mevcut kontratı 2027’ye kadar uzatmak için hazırlıklara başladı. Bu gelişme, Galatasaray’ın transfer planlarını zora sokarken, kulübün sezon sonunu beklemekten başka seçeneği kalmadı.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Her şeye rağmen Abdullah Kavukcu, Inter ile Frattesi transferi konusunda görüşmeleri sürdürürken, Hakan Çalhanoğlu dosyasını da birkaç kez daha gündeme getirmeyi planlıyor. Ancak İtalyan basınına göre Galatasaray için Hakan Çalhanoğlu defteri resmen kapandı.