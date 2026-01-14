Galatasaraylı futbolcular kadınlar tuvaletini kullanmak zorunda kaldı: Spor salonu soyunma odası oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Fethiyespor ile oynayan Galatasaray'ın zorlanarak kazandığı maçın öncesinde yaşananlar dikkat çekti. Stadın şartları yetersiz kalınca spor salonu soyunma odası oldu; Galatasaraylı futbolcular kadınlar tuvaletini kullanmak zorunda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray, Fethiyespor deplasmanına gitti.

Maçın oynandığı Fethiye İlçe Stadı’nın zemini mücadele öncesinde ve esnasında tartışma konusu olurken stadın başka yetersizlikleri de dikkat çekti.

Galatasaray galibiyeti ikinci yarı aldı: Gelen sakatlık can sıktıGalatasaray galibiyeti ikinci yarı aldı: Gelen sakatlık can sıktı

SPOR SALONU SOYUNMA ODASI OLDU

Fethiye İlçe Stadı’nın bitişiğindeki Gençlik Merkezi’nin spor salonu Süper Lig devi Galatasaray’a kupa eşleşmesi için tahsis edildi.

galatasarayli-futbolcular-kadinlar-tuvaletini-kullanmak-zorunda-kaldi-spor-salonu-oyunma-odasi-oldu-5.jpg

Sarı-kırmızılı ekip stattaki imkansızlık nedeniyle spor salonunu soyunma odası olarak kullandı.

galatasarayli-futbolcular-kadinlar-tuvaletini-kullanmak-zorunda-kaldi-spor-salonu-oyunma-odasi-oldu-4.jpg

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR KADINLAR TUVALETİNİ KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Soyunma odasına çevrilen salona elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Galatasaraylı futbolcular tesiste kadın tuvaletlerini ve duşlarını kullanmak zorunda kaldı.

galatasarayli-futbolcular-kadinlar-tuvaletini-kullanmak-zorunda-kaldi-spor-salonu-oyunma-odasi-oldu-3.jpg

Maç sonu basın toplantısı da yine Fethiye Gençlik Merkezi’ndeki giriş holünde yapıldı.

galatasarayli-futbolcular-kadinlar-tuvaletini-kullanmak-zorunda-kaldi-spor-salonu-oyunma-odasi-oldu-2.jpg

Maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurulan statta saha kenarına portatif basın tribünü de yapıldı. Fethiyespor - Galatasaray maçının biletleri 5-20 bin TL arası satılmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

