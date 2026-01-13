Galatasaray galibiyeti ikinci yarı aldı: Gelen sakatlık can sıktı

Galatasaray galibiyeti ikinci yarı aldı: Gelen sakatlık can sıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda Arda Ünyay sakatlanarak oyundan çıktı.

Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşılaştı. Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri karşılaşmanın 73. dakikasında Abdülkerim Bardakçı ve 81. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fethiyespor'un tek golü ise Uğur Ayhan'dan geldi.

2 KEZ PENALTI KAÇTI

36. dakikada sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi, penaltıyı kaçırdı. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı tekrarlanırken Icardi yine faydalanamadı.

dfvdfxcxc.jpg

ARDA ÜNYAY SAKATLANDI

Galatasaray’da bir de sakatlık yaşandı. Maça ilk 11’de başlayan Arda Ünyay, 9. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

GALATASARAY LİDER

Bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşan Galatasaray, grupta liderliğe oturdu. 1 puandaki Fethiyespor ise 7. sırada kaldı.

