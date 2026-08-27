İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti!

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Asıl coşkuyu Terim'in torunları yaşadı. Buse Terim, Almanya maçından önce kızı Nil'in saçlarını İlkin Aydın gibi yaptırdığı fotoğrafını paylaşmış ve "Nil inanılmaz İlkin Aydın hayranı. Şimdi her şeyi kenara bırakıyoruz. Çünkü kızların maçını izlemeye gidiyoruz" diye yazmıştı.