İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti!
Filenin Sultanları Almanya'yı da yenerken, maçtan sonra dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı. Fatih Terim kendini kaybetti!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Almanya'yı yenerek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları rakibini 3-1'le geçti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünleri tıklım tıklım dolu. Maç büyük coşku içinde takip edilirken, milli takım ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de torunlarıyla birlikte maçı izledi.
Fatih Terim'in çok heyecanlı olduğu görüldü. Terim milli takımın galibiyetiyle sevinçten adeta kendini kaybetti. Milli takımın yıldızlarından İlkin Aydın, galibiyet sevincini Fatih Terim'le paylaştı.
Asıl coşkuyu Terim'in torunları yaşadı. Buse Terim, Almanya maçından önce kızı Nil'in saçlarını İlkin Aydın gibi yaptırdığı fotoğrafını paylaşmış ve "Nil inanılmaz İlkin Aydın hayranı. Şimdi her şeyi kenara bırakıyoruz. Çünkü kızların maçını izlemeye gidiyoruz" diye yazmıştı.
Millilerin Almanya maçından sonra küçük Nil'in rüyalarını süsleyen tanışma gerçekleşti.
İlkin Aydın, Nil'in yanına gelerek dizlerinin üzerine çöktü. Ancak bu sırada Nil'in hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.
İŞTE TERİM'İN TORUNUNUN AĞLADIĞI ANLAR:
Buse Terim, kızını sakinleştirmeye çalışsa da yeterli olmadı. Bu kez İlkin Aydın'ın da gözlerinin dolması dikkat çekti.
İlkin Aydın Nil'e sarılırken, hıçkırık seslerini duyan Eylül Akarçeşme Yatgın şaşkınlık içinde olanları izledi.
İlkin Aydın küçük Nil'in gözlerindeki yaşları sildi ve ardından sıkı sıkıya bir daha sarıldı.
Fatih Terim ve torunlarıyla fotoğraf da çektiren İlkin Aydın anı ölümsüzleştirdi.