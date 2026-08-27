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Halk TV Spor İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti!

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti!

Filenin Sultanları Almanya'yı da yenerken, maçtan sonra dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı. Fatih Terim kendini kaybetti!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Almanya'yı yenerek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları rakibini 3-1'le geçti.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 2
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Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünleri tıklım tıklım dolu. Maç büyük coşku içinde takip edilirken, milli takım ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de torunlarıyla birlikte maçı izledi.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 3
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Fatih Terim'in çok heyecanlı olduğu görüldü. Terim milli takımın galibiyetiyle sevinçten adeta kendini kaybetti. Milli takımın yıldızlarından İlkin Aydın, galibiyet sevincini Fatih Terim'le paylaştı.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 4
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Asıl coşkuyu Terim'in torunları yaşadı. Buse Terim, Almanya maçından önce kızı Nil'in saçlarını İlkin Aydın gibi yaptırdığı fotoğrafını paylaşmış ve "Nil inanılmaz İlkin Aydın hayranı. Şimdi her şeyi kenara bırakıyoruz. Çünkü kızların maçını izlemeye gidiyoruz" diye yazmıştı.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 5
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Millilerin Almanya maçından sonra küçük Nil'in rüyalarını süsleyen tanışma gerçekleşti.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 6
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İlkin Aydın, Nil'in yanına gelerek dizlerinin üzerine çöktü. Ancak bu sırada Nil'in hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 7
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İŞTE TERİM'İN TORUNUNUN AĞLADIĞI ANLAR:

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 8
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Buse Terim, kızını sakinleştirmeye çalışsa da yeterli olmadı. Bu kez İlkin Aydın'ın da gözlerinin dolması dikkat çekti.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 9
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İlkin Aydın Nil'e sarılırken, hıçkırık seslerini duyan Eylül Akarçeşme Yatgın şaşkınlık içinde olanları izledi.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 10
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İlkin Aydın küçük Nil'in gözlerindeki yaşları sildi ve ardından sıkı sıkıya bir daha sarıldı.

İlkin Aydın'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı: Fatih Terim kendini kaybetti! - Fotoğraf: 11
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Fatih Terim ve torunlarıyla fotoğraf da çektiren İlkin Aydın anı ölümsüzleştirdi.

İlkin Aydın Fatih Terim Filenin Sultanları
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